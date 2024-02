La tragedia di Mimmo, 5 indagati ma non si esclude l'errore umano

(Di venerdì 23 febbraio 2024) Tempo di lettura: 3 minutiSarebbero cinque gli iscritti nel registro deglia seguito della morte in fabbrica di Domenico Fatigati, operaio 52enne che ieri mattina ha perso la vita mentre era a lavoro nelli stabilimento Stellantis di Pratola Serra. Dopo il fasciolo aperto dalla Procura di Avellino come primo atto dovuto l’iscrizione nel registro deglidei titolari della ditta esterna ( di Foggia) con la quale lavorava Fatigati e i responsabili dell’azienda Fca e della sicurezza dello stabilimento irpino. Si indaga, come accade in ogni morte di lavoro, è quella di omicidio colposo. Un atto dovuto anche per consentire il diritto alla difesa e di poter nominare un consulente di parte in vista dell’autopsia sul corpo del 52enne che dovrebbe tenersi nella giornata di lunedì. E sempre secondo i primi accertamenti non è da ...