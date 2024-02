La tempesta “Louis” si abbatte sul nord della Francia | raffiche oltre i cento chilometri orari | un morto e novantamila abitazioni al buio

Tempesta Louis in Belgio: allerta arancione per forti venti

(Di venerdì 23 febbraio 2024) Nelsi è abbattuto un tifone con venti, che giovedì 22 febbraio ha causato la morte di un uomo e lasciato per orecase senza corrente. Si tratta“, secondo gli esperti d’Oltralpe la più importante tormenta da inizio anno. La vittima è un automobilista di 52 anni, travolto dall’acqua intorno alle 13 mentre si trovava con la sua auto su un ponte di Saint-Georges-de-Noisné, nel dipartimento di Deux-Sèvres. Nella mattinata di di venerdì 23 febbraio l’elettricità è tornata in 55mila case: poco prima delle 9 rimanevano alcirca 35mila. Secondo Météo-France, il servizio ...

