La stretta sulle strade Al volante con il cellulare | patente sospesa 15 giorni

(Di venerdì 23 febbraio 2024) Chi usa ilmentre è in auto senza auricolari rischierà la sospensione dellada una a due settimane. Più precisamente, settedi stop se ha un numero di punticompreso tra 10 e 20. Il divieto durerà invece 15se si è già al di sotto dei dieci punti. E se il conducente provoca un incidente o manda fuori strada un altro veicolo, oltre alle altre sanzioni previste i tempi della sospensione breve vengono raddoppiati. La commissione Trasporti della Camera ha dato l’ok a un emendamento Pd riformulato dal governo prima di concludere l’esame del nuovo Codice della Strada, che ora passa al voto dell’Aula. L’approvazione è prevista per marzo. Poi la parola passerà al Senato. Le multe andranno da un minimo di 250 a un massimo di 1.000 euro. Non è l’unica novità. Un altro ...

Ok anche all'emendamento Lupi-Pisano (Noi Moderati) che fissa al massimo nei due terzi della somma complessiva gli interessi sulle multe. In più un emendamento della Lega ha esteso l'uso dei carrelli ...

