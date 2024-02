La stretta nelle scuole. Stop a smartphone e tablet anche per usi didattici

(Di venerdì 23 febbraio 2024) Niente più telefonini alleelementari, medie e dell’infanzia. E nemmeno. Il ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara annuncia le nuove linee guida. E fa sapere che verrà di fatto vietato l’usoper scopi scolastici. Per ragioni di didattica: l’Unesco ha già raccomandato il divieto di utilizzoclassi. E per ragioni disciplinari, perché spesso l’utilizzo improprio diventa un elemento di tensione tra studenti e docenti. Attualmente meno di un Paese su quattro vieta i cellulari. La capofila è stata la Francia nel 2018. Poi la stessa strada l’hanno imboccata Svezia, Finlandia e Olanda. In Italia c’era già un divieto che risale al marzo 2007: l’allora ministro Fioroni spiegò che erano "un elemento di distrazione sia per chi lo usa ...

Il divieto comunicato in una circolare nel 2022 non era sufficiente per Giuseppe Valditara . Il ministro dell’Istruzione e del Merito ha reso ancora più rigida ... (tg24.sky)

Roma, blatte sui muri e sugli alimenti e cibo scaduto: chiusa pizzeria sulla Laurentina: Blatte ovunque: sui muri, sul pavimento e addirittura dentro i frigoriferi. Insetti sia morti che vivi. E non solo. Alimenti mal conservati, alcuni persino scaduti. E poi utensili per ... ilmessaggero

A scuola senza smartphone: la stretta di Valditara in asili, elementari e medie: ROMA. Meglio evitare l’uso di cellulari nelle scuole e limitare l’utilizzo dei tablet per finalità didattiche e inclusive nelle scuole d’infanzia. Il ministero dell’Istruzione e del Merito ha precisat ... laprovinciapavese.gelocal

Superbonus, in arrivo il decreto per la domanda di rimborso spese 2024: ecco come funziona: Altri cambiamenti, in senso restrittivo, arrivano sul bonus per l’abbattimento delle barriere architettoniche, con la stretta sui lavori ammissibili e sull’applicazione dello sconto in fattura e della ... tag24