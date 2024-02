La storia di Francesco | primo trapiantato con cuore fermo | “Ho fatto i miei primi 7 chilometri a piedi”

La storia del presepe nato 800 anni fa con San Francesco

Nella lungo addio tra Ilary Blasi e Francesco Totti la verità non è più Unica. Il personal trainer Cristiano Iovino ha infatti smentito la ricostruzione ... (open.online)

La terza puntata di C'è Posta per Te 2024 ha visto protagonista una toccante storia familiare, quella di Caterina, una madre che non vede suo figlio ... (tvpertutti)

C’è il ’Processo storico’ sul palco degli Illuminati: Sul palco la storia del femminicidio di Contessa Di Lara e il processo ... Nelle vesti dei legali difensori e del pubblico ministero saranno, rispettivamente, gli avvocati Francesco Maria Falcinelli e ... lanazione

Dal tango al jazz, “Historia“ a S. Francesco al Prato: Torna a Perugia lo spettacolo "Historia Tango Nuevo ai confini del Jazz" con ballerini e musicisti di fama. Evento benefico il 2 marzo all'Auditorium San Francesco al Prato. lanazione

Ecco il film sull’"incantevole Lucrezia Borgia": La vera storia di Lucrezia Borgia proiettata in un film per gli ... Nel cast del film figurano come protagonista Lucrezia Lante della Rovere, Tullio Solenghi, Tobia De Angelis, Francesco Zecca, i ... ilrestodelcarlino