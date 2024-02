La stagione 2024 della Trans Am Series riparte da Sebring | diretta su Parc Fermé

Leggi tutta la notizia su sportintv.eu

(Di venerdì 23 febbraio 2024) LaAmpresentata da Pirelli ritorna sul luogosua gara inaugurale nel 1966 per aprire laquesto fine settimana alInternational Raceway. L’impegnativo tracciato di 3,74 miglia ha ospitato 27 precedenti gareAmed è servito come aperturaper la serie dal 2013. 62 … L'articolo proviene da Sport in TV.