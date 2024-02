La semifinale ha visto uscire uno dei concorrenti più forti e più simpatici di questa edizione

X Factor 2023, tutti gli eliminati fino ad ora

Leggi tutta la notizia su iodonna

(Di venerdì 23 febbraio 2024) MasterChef 13 è al rush finale. Ieri sera su Sky Uno è andata in onda ladel cooking show più famoso della tv targato Endemol Shine Italy, disponibile su NOW. La rosa si è ristretta: uno dei cinqueè stato eliminato e adesso sono in 4 a passare all’ultima fase. A decretare il verdetto sono stati i tre giudici Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli. MasterChef Italia 12, trionfa l’ex rider Edoardo: il momento della proclamazione ...