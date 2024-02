La seconda edizione del Boat Days a Santa Marinella

Seconda edizione del Certamen Augustinianum Ragusiense

(Di venerdì 23 febbraio 2024) Grazie alla attività del Consorzio Mare Lazio che vuole riunire tutte le imprese della nautica del Lazio per attuare una politica di crescita del settore...

Al via la seconda edizione del Premio Maestri d’Eccellenza promosso da Métiers d’Excellence LVMH in collaborazione con Loro Piana, Confartigianato Imprese e ... (iodonna)

Dal 21 al 23 giugno la seconda edizione di Comicon Bergamo - International Pop Culture Festival, al via le prevendite di abbonamenti e biglietti, tra i primi ... (movieplayer)

MUSICA - Nino Bruno e le 8 Tracce, esce il secondo singolo "Viva Caporetto" che anticipa l'album UTOPIA-IA-O: Viene pubblicato oggi per Goodfellas Edizioni il secondo singolo del gruppo Nino Bruno e le 8 Tracce disponibile su tutte le piattaforme digitali “Viva Caporetto” segue il primo singolo “Mamma mia che ... napolimagazine

Dossier Legambiente sull'eolico, Campania area di punta: Un incremento di oltre il 700%. Lo segnala Legambiente Campania che ha presentato oggi il dossier "Qual buon vento", durante la seconda Edizione del Forum Eolico, che si è svolto ad Avellino. Al 2022, ... napoli.repubblica

Metamorfosi e trasformazioni, aperta la call for proposals per Christmas Design 2024: Questo l’invito di Maurizo Vegini, direttore artistico di Christmas Design 2024, la mostra diffusa di arte e creatività che il 22 febbraio 2024 ha aperto ufficialmente le candidature per la sua ... bergamonews