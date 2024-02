La Roma soffre ma è agli ottavi grazie a Svilar | servono i rigori per superare il Feyenoord

La Roma soffre un tempo a Frosinone poi Huijsen sblocca. A segno anche Paredes

(Di venerdì 23 febbraio 2024) Due parate importantissime difanno sorridere ladopo una partita infinita: i giallorossi battono ilai calci di rigore e passano il turno in Europa League.

L'Inter vince contro un'ottima Roma e vola a +7 sulla Juve ntus: i nerazzurri soffrono ma piazza no il poker all'Olimpico.Continua a leggere (fanpage)

Non solo Champions. Dopo i primi quattro ottavi di finale della massima competizione europea, ha ripreso il suo corso anche l'Europa League,... (calciomercato)

De Rossi trova la sua quarta vittoria in Serie A, dopo Verona, Salernitana, e Cagliari aggiunge anche il Frosinone. Un primo tempo tutto da dimenticare, ... (romadailynews)

DIRETTA - Torino-Lazio, Sarri: "Ogni partita è quella della vita. Forse il nostro limite è...": La Lazio ha vinto per 0-2 sul campo del Torino, soffrendo in alcune occasioni, ma trasformano in rete le uniche palle buone avute. Guendouzi e Cataldi rialzano così la squadra di Maurizio Sarri dopo ... lalaziosiamonoi

Lazio con carattere: Guendouzi e Cataldi stendono il Torino: La Lazio soffre il giropalla piemontese e nel primo quarto d’ora ... La squadra di Sarri sale a quota 40 a meno uno dalla Roma e a -5 da Atalanta e Bologna e l'Europa si riavvicina. lalaziosiamonoi

Torino-Lazio, Juric in conferenza: “Dobbiamo essere orgogliosi. Provedel…”: Soffre, si copre, colpisce e poi difende la vittoria ... Abbiamo quattro giorni per preparare la Roma, vogliamo dare una gioia ai tifosi. Mi sono piaciuti, hanno capito che partita abbiamo fatto e ... cittaceleste