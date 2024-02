La Roma piega il Feyenoord ai calci di rigore e accede agli ottavi di Europa League

Euno , chi era costui? Per coloro che hanno studi classici – sempre di meno – fu un protagonista delle ribellioni degli schiavi, come Spartaco, contro ... (thesocialpost)

Una gigantografia con la foto del dissidente russo morto in carcere e la scritta: 'In memoria di Alex Navalny '. Questa l'immagine posta davanti la statua del ... (quotidiano)

Roma, banconote nascoste tra le strade della città per la caccia al tesoro: ecco come partecipare e vincere il bottino: Si chiama Cashdrop, il nuovo gioco iniziato a Roma da qualche giorno che sta spopolando in tutta ... Il gioco consiste in questo modo: l'autore mostra la banconota piegata su se stessa. Poi raggiunge ... ilmattino

I fiori eroici di Ingar Krauss da Gaggenau a Roma: Gaggenau porta a Roma per la prima volta la fotografia dei "fiori eroici" di Ingar Krauss. Lo storico brand del lusso tedesco rinnova la collaborazione ... villegiardini

Roma, Top girls di Caryl Churchill al teatro Vascello: cosa succede se vanno a cena insieme una manager, una concubina e una papessa: Marlene le invita tutte a cena, le intervista, le magnifica per magnificarsi. La prima scena è quindi un simposio tra donne che prende presto la piega del pigiama party dove si mangia, si beve troppo ... ilmessaggero