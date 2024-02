La Roma passa ai rigori | Feyenoord ko

Cosa serve alla Roma contro il Feyenoord per passare agli ottavi di Europa League: i goal valgono doppio in trasferta ...

(Di venerdì 23 febbraio 2024), 23 feb. (askanews) – Lastacca il pass per gli ottavi di finale di Europa League superando ilai. All’Olimpico – dopo l’1-1 dell’andata – segna subito Gimenez dopo meno di cinque minuti, dunque il pari di Pellegrini al 15? con una magia da fuori. Dopo 120? di gioco servono i. Lukaku sbaglia il suo tiro, dopo aver avuto una clamorosa chance (super parata di Wellenreuther) per il gol partita al 120?. Due parate decisive di Svilar e l’ultimo tiro di Zalewski. Esplode la goia dell’Olimpico, De Rossi abbraccia i suoi. Bella scena con Azmoun che consola il connazionale iraniano Jahanbakhsh. Venerdì alle 12 i sorteggi per conoscere l’avversaria. Nel ritorno dei playoff di Europa League, oltre allae al Milan (ko a Rennes) si qualifica agli ottavi ...