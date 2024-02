La Roma gioca bene e sa soffrire | 5-3 d c r e Feyenoord eliminato Decisivo Svilar ai rigori

Le pagelle della Roma - Pellegrini fa una magia, Svilar si prende la scena, Zalewski freddo

(Di venerdì 23 febbraio 2024) La sofferenza alla fine paga. Laè agli ottavi di Europa League dopo un play off passionale e appassionato, tosto ed equilibrato, che poteva terminare solo ai calci di rigore. Eroe (non...

Roma , 22 febbraio 2024 – Saranno 68mila le anime che coloreranno lo stadio Olimpico questa sera, con la Roma che affronterà (per l’ennesima volta) il ... (ilfaroonline)

Europa League - Roma Feyenoord 5-3 d.c.r., pagelle: Svilar eroe giallorosso, Lukaku stecca: Gioca in spinta con costanza sulla sinistra ... (Dal 71' Yankuna MINTEH 6 - Buon ingresso in campo, diventa un pericolo per la Roma). Santiago GIMENEZ 6 - Sblocca la partita con un fortunato gol di ... eurosport

Roma, De Rossi: "Vittoria meritata, non siamo i brutti anatroccoli": Vedi anche Europa League Europa League, Roma-Feyenoord 5-3: giallorossi agli ottavi dopo ... il tecnico giallorosso tornando ad analizzare la gara col Feyenoord -. Abbiamo giocato contro una squadra ... sportmediaset.mediaset

Il tecnico elogia il portiere eroe della serata e anche Pellegrini: "Ha vissuto momenti difficili, giusto che ci sia la sua firma": "Un modo di vincere molto romanista", dice De Rossi sorridendo dopo aver battuto ai rigori il Feyenoord. Il tecnico della Roma prosegue e spiega: "Noi romanisti abbiamo alcuni modi di dire: 'Mai ‘na ... gazzetta