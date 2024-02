La rivolta degli agricoltori e la protesta politica delle zone rurali europee

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di venerdì 23 febbraio 2024) Se c’è qualcosa che ci ha insegnato la, affidata in Italia a personaggi di dubbia morale e con interessi non propriamente limpidi, è la necessità della presenza dei classici “adulti nella stanza”. D’altronde è difficile prendere sul serio unaquando la sua ambizione massima non è quella di avere una rappresentanza, ma un posto in prima serata, sgomitando fra un Ghali che blatera di genocidio e i sospetti su Geolier e il televoto. Nel Nord Europa, per tradizione, le vecchie leghe agrarie, e successivamente i partiti politici che hanno assunto la denominazione di “Centro” (Senterpartiet, Centerpartiet o Keskusta), rappresentano gli interessi del settore agricolo eareedei rispettivi paesi. Si tratta di un caso ...