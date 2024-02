La ragazzina schiacciata contro un muro, palpeggiata e baciata in stazione

(Di venerdì 23 febbraio 2024) Tentato stupro allaCentrale di Milano. Una ragazza italiana di 17 anni residente in Val Sangone, una valle alpina della parte occidentale del Piemonte, in provincia di Torino, ha presentato una denuncia per un tentativo di violenza sessuale ai carabinieri delladi Giaveno...