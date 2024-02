La rabbia e il dolore A tre anni dall’agguato Limbiate chiede giustizia per il suo ambasciatore

Crollo di Firenze, restano rabbia e dolore. Scattano le autopsie per le cinque vittime

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 23 febbraio 2024) Piove come non pioveva da troppi giorni davanti alla tomba di Luca Attanasio, ma va bene così. Anche perché don Valerio Brambilla, nel momento di raccoglimento in cui si ricordavano i tredall’uccisione in Congo dell’, ha ripetuto la parabola del chicco di grano che muore nella terra per dare frutto nel raccolto. Se non ci fosse la pioggia non potrebbe dare frutto. Ma ieri pomeriggio nel cimitero maggiore di, insieme alla pioggia c’erano anche tante persone che l’hanno sfidata per tornare a rendere omaggio a un uomo speciale. In prima fila, accanto al papà Salvatore, alla mamma Alida e alla sorella Marina, c’erano diverse fasce tricolori, a cominciare da quella del sindaco di, Antonio Romeo, affiancato dai colleghi Gianpiero Bocca (Cesano Maderno), Filippo Vergani (Varedo), ...