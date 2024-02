La psicoanalitica Lucattini: “Il disegno nei bambini è molto più di un semplice passatempo creativo”

Perché non dire “Ti voglio bene” ai propri figli è un errore sottovalutato: Eros Ramazzotti a Sanremo 2024, Sinner e Biagio Antonacci. Sempre più Vip sottolineano in pubblico quanto le scelte dei genitori siano cruciali per la crescita umana ed emotiva dei figli. Seppure da d ... msn

Sanremo, Lucattini elogia Marco Mengoni: “Ha offerto una prospettiva preziosa sulla fragilità umana”: ROMA - “Nella cornice del Festival di Sanremo, uno dei più prestigiosi eventi musicali del panorama italiano e internazionale, il cantante Marco Mengoni ... lopinionista

Sanremo. La psicoanalista Lucattini: “Ll potere terapeutico della musica per gestire le fragilità”: NewTuscia – SANREMO – “Nella cornice del Festival di Sanremo, uno dei più prestigiosi eventi musicali del panorama italiano e internazionale, il cantante Marco Mengoni ha offerto con sensibilità e int ... newtuscia