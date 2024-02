La Provincia accoglie i primi neoassunti

Il questore Agnello accoglie il nuovo vicario, il primo dirigente della Polizia di Stato Giangiacomo Triglione trasferito a ...

(Di venerdì 23 febbraio 2024) Tarantini Time QuotidianoCento assunzioni in tre anni per un’Istituzione che punta ad assumere un ruolo sempre più significativo per la collettività. Fra alcuni giorni ladi Taranto, presieduta da Rinaldo Melucci, potrà contare finalmente su una pianta organica più ampia in grado di rendere maggiormente efficiente la macchina amministrativa. Si tratta di un passaggio importante, che lo stesso Ente ha inteso celebrare con una partecipata cerimonia svoltasi nel Salone di Rappresentanza a Palazzo del Governo alla presenza di tutti coloro che andranno a far parte di quella che è una grande famiglia e di tutti gli altri dipendenti che già svolgono la propria attività al servizio dell’Ente. A formulare il benvenuto e a far firmare il contratto ai37sono stati il dirigente del Settore Economico-Finanziario e ...