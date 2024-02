La protesta dei trattori | quasi 200 in corteo a Urbino per chiedere equità sul lavoro

Protesta dei trattori, gli agricoltori bloccano Cagliari, ma Meloni non li riceve: “Non ha a cuore i nostri p…

(Di venerdì 23 febbraio 2024), 23 febbraio 2024 - Anche asi è riunito il presidio dei: 170 mezzi pere valore alin agricoltura e allevamento che, di riflesso, riguarda tutti noi. Oltre 300 persone che coltivano e allevano non in maniera intensiva e che si sono dati appuntamento dalle 9 al parcheggio De Angelis. Alle 10.30, poi, tutti in fila per circumnavigare il centro storico, tornando un’ora dopo al punto di partenza. “Gli agricoltori sono in stato di sofferenza per diverse cause, l’aumento dei carburanti e i prezzi dei prodotti. Ma anche le condizioni atmosferiche, alluvioni e siccità mettono in crisi - spiega Stefano Banci, tra gli organizzatori del presidio con Federico Tiberi e Lorenzo Ferri Marini -. La maggior parte dell’agricoltura si svolge ...