La Primavera sfida il Benevento al Picchio Village

Il Benevento Primavera continua la rincorsa al primo posto: all'Avellola arriva il Palermo

(Di venerdì 23 febbraio 2024) Altro fine settimana particolarmente caldo per il settore giovanile dell’Ascoli che vedrà nuovamente impegnate le formazioni del proprio vivaio. Ladi Ledesma, reduce da 3 vittorie consecutive, proverà a continuare la sua opera di risalita della classifica verso un piazzamento playoffndo in casa il. Appuntamento aldomani con fischio d’inizio alle 11. I bianconeri hanno un solo punto di ritardo dagli spareggi che aprirebbero la possibilità di tentare la promozione in1. L’under 17 di Giorgi invece proverà a lasciare l’ultimo posto cercando di battere il Cosenza nella gara che si disputerà domenica al centro sportivo Sant’Antonello di Montalto Uffugo. Under 16 e 15, rispettivamente guidate da Monaco e Cusimano, sfideranno entrambe ...

