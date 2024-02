Fedez e Chiara Ferragni si lasciano: perché cambia l'Italia

(Di venerdì 23 febbraio 2024) In tanti non dimenticano che durante la malattia e il ricovero di Fedez, Ferragni gli era stata vicina: “Anche Fedez ha interrotto il rapporto di collaborazione con Chiara Ferragni”

La presunta separazione dei Ferragnez vista dai social: il biasimo per la fuga di lui, i dubbi sulla rottura: Che sia la sincera fine di un amore, un’abile mossa di marketing per salvare la faccia o una strategia per difendere i rispettivi patrimoni, la presunta separazione dei Ferragnez starebbe giovando più ... repubblica

Ferragnez, Fiorello senza filtri: "In Italia non ci sono più problemi. Elezioni, guerre, è tutto finito": Non poteva mancare Fiorello a commentare la separazione - presunta - tra Fedez e Chiara Ferragni. Da 24 ore non si parla d'altro e la vicenda è ovviamente passata in rassegna anche stamattina a Viva ... today

Fedez e Chiara Ferragni: la madre del rapper risponde ai rumors: La madre del rapper, Annamaria Berrinzaghi, risponde al gossip del momento. Annamaria Berrinzaghi, madre di Fedez, ha deciso di dire la sua sulla presunta separazione tra Chiara Ferragni e il rapper. donnaglamour