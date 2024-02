La popstar è la protagonista assoluta del Fortnite Festival Season 2 | Unlock Your Talent

“Piqué aveva già tradito Shakira nel 2020 con l’amica e coreografa di lei ”: la rivelazione

Leggi tutta la notizia su iodonna

(Di venerdì 23 febbraio 2024) Nel 2019 non sapeva nemmeno che cosa fosse, e il suo post «What’s fortnight», con un evidente errore nel nome del gioco, era diventato immediatamente virale. Ora, cinque anni dopo, Lady Gaga è l’icona die della Stagione 2 del suo. E lei stessa, non senza autoironia, ha annunciato l’evento su X prima ritwittando il suo famoso tweet, e quindi svelando con un altro post che ladell’evento è lei. Lady Gaga si è quindi esibita giovedì in un concerto virtuale sul palco del battle royale, davanti a tutti i player che si sono connessi al gioco in modalità. ...