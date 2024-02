La polizia federale interroga l'ex presidente brasiliano Jair Bolsonaro

(Di venerdì 23 febbraio 2024)di estrema destraè rimasto in silenzio il 22 febbraio davanti alladi Brasília, che l’aveva convocato perrlo sul suo presunto coinvolgimento in un “tentativo di colpo di stato”. Leggi

Brasile: presunto colpo di Stato, Bolsonaro in silenzio nella prima udienza a San Paolo: Oltre a Bolsonaro, alla sede della Polizia federale, si sono presentati anche l'ex ministro dell'Ufficio per la Sicurezza istituzionale (Gsi), Augusto Heleno, l'ex ministro della Difesa, Paulo Sergio ... agenzianova

La polizia federale interroga l’ex presidente brasiliano Jair Bolsonaro: “Se è rimasto in silenzio è solo perché non abbiamo avuto accesso ad alcuni documenti del fascicolo”, ha dichiarato l’avvocato Paulo Cunha ai giornalisti in attesa davanti alla sede della polizia ... internazionale

