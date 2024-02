La pioggia mette ko le scuole di Milano: soffitti crollati, corridoi allagati, laboratori fuori uso

(Di venerdì 23 febbraio 2024)– Pannelli di controcaduti. Pc completamente zuppi. Infiltrazioni su pareti e pavimenti. Laininterrotta tra ieri giovedì 22 e oggi venerdì 23 febbraio ha causato gravi disagi in piùsuperiori di. Tito Livio Al liceo classico Tito Livio di via Circo, in pieno centro, nella notte è crollato il pannello di un controsoffitto in un’aula del secondo piano: in quel momento la scuola era deserta e quindi nessuno ha corso il rischio di trovarsi lì sotto al momento sbagliato. Al mattino, gli alunni di quella classe sono stati trasferiti in un altro spazio, fa sapere la preside Simona Forzoni. “Attendiamo l’intervento degli addetti di Città Metropolitana per la sostituzione del pannello e un controllo. Probabilmente le infiltrazioni sono dovute alla mancanza di pulizia ...