La patch di febbraio 2024 sui dispositivi Samsung Galaxy A51 5G e A53

Aggiornamenti Android febbraio 2024: ecco come mettere in sicurezza i device

Leggi tutta la notizia su optimagazine

(Di venerdì 23 febbraio 2024) Il colosso di Seul ha rilasciato l’aggiornamento di sicurezza diper due smartphone di fascia media: iA51 5G e A53. Oggi, ilA71 5G ha ricevuto lo stesso aggiornamento di sicurezza. Sembra che molti device di fascia media riceveranno l’aggiornamento di sicurezza dinei prossimi giorni. Come riportato da “SamMobile“, l’ultimo upgrade per ilA51 5G è disponibile in tutta Europa e viene fornito con la versione firmware A516BXXS8FXA1. Il nuovo aggiornamento di sicurezza per ilA53 ha la versione firmware A536EXXS8DXA8 ed è disponibile in Afghanistan, Egitto, Iraq, Kenya, Marocco, Nigeria, Pakistan, ...