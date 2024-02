La nuova tendenza. Ai cinesi piace Mezzana. È la zona più gettonata. Affitti, non esiste crisi

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 23 febbraio 2024) Una volta le cercavano prevalentemente in affitto, ora sono proprietari. Rappresentano spesso la terza generazione dei figli del Celeste Impero, nati e cresciuti a Prato. Ambiziosi, benestanti, in cerca di riscatto sociale. Per molti giovani di origine cinese ormai il possesso di una casa è diventato uno ‘status symbol’, un segno d’integrazione nella città che li ha visti crescere. "Comprano soprattutto nellaest,è l’area più", dicono i rappresentanti della Fiaip pratese. Boom di richieste anche a Iolo, data la vicinanza con il Macrolotto industriale, ma il guaio è che le case sul mercato non si trovano. Né per la compravendita, né per le locazioni. Né per italiani, né per. "Il mercato deglisembra non conoscere- sottolinea il presidente ...