La nuova rotatoria è realtà: "Val di Cava non sarà più una zona congestionata"

(Di venerdì 23 febbraio 2024) Un traffico sostenuto a momenti, ma niente più file. Ecco come si è presentata ieri via delle Colline a Val di, durante l’inaugurazione della. Inlaopera era già pronta da quasi una settimana, liberata dal cantiere che per mesi ha ridisegnato la viabilità della frazione ponsacchina, con unastrada che porta alla scuola, ed eliminando il famigerato semaforo che per decenni ha creato code, disagi e aspre polemiche. Il semaforo è ancora lì, ma ora è spento. E restano da completare alcune opere accessorie. Ma ieri era il giorno dell’inaugurazione e all’evento erano presenti, oltre alla Provincia di Pisa che ha finanziato l’opera, i sindaci dei due territori coinvolti dallaviabilità, la sindaca di Ponsacco Francesca Brogi ...

Firenze , 6 febbraio 2024 – Un incrocio pericoloso che sarà finalmente messo in sicurezza grazie ad una nuova rotatoria . Si tratta dell’intersezione tra via ... (lanazione)

Arezzo, 21 febbraio 2024 – “Sono 10 anni che si trascina la questione della rotatoria di Via Valiani. Un’opera semplice, ma di estrema importanza per la messa ... (lanazione)

La nuova rotatoria è realtà: "Val di Cava non sarà più una zona congestionata": Ecco come si è presentata ieri via delle Colline a Val di Cava, durante l’inaugurazione della nuova rotatoria. In realtà la nuova opera era già pronta da quasi una settimana, liberata dal cantiere che ... lanazione

"Via Gualinga chiuderà per quattro mesi": Da venerdì 1° marzo a Castelnuovo Rangone chiuderà per quattro mesi via Gualinga all’altezza dell’intersezione con via Canobbio, nell’ambito dei lavori dell’ultimo stralcio della nuova Pedemontana, tr ... ilrestodelcarlino

Viale IV Novembre, al via i lavori: da lunedì la viabilità sotto stress a Senigallia: Edma rete gas sta provvedendo a programmare i nuovi allacci per il comparto edilizio della Penna, che scalda quindi i motori, anche se per la rotatoria ci sarà da attendere. Si tratta delle nuove ... corriereadriatico