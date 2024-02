La nuova Opel Corsa Electric Yes in edizione speciale

Nuova Opel Corsa Electric Yes, edizione speciale da 109 euro al mese

(Di venerdì 23 febbraio 2024) RUSSELSHEIM (GERMANIA) (ITALPRESS) – Fresca ed emozionante: è così chepubblicizza ladallo scorso autunno. Per tutti coloro che sono alla ricerca di una mobilità semplice, emozionante ed elettrica, la risposta non può che essere una: “Yes, of!”. La straordinaria campagna prende vita con laYes. L’esclusivadell’utilitaria tedesca più popolare degli ultimi anni attirerà l’attenzione grazie al look sportivo GS convernice Rekord Red e tetto nero a contrasto. LaYes, dotata di numerose caratteristiche ...

All Elite Wrestling continua ad ampliare la card dello show di AEW Collision , che verrà trasmesso in diretta questa notte. La compagnia, attraverso i suoi ... (aewuniverse)

Nuova Opel Corsa Electric Yes, edizione speciale da 109 euro al mese: Dallo scorso autunno Opel definisce la sua nuova Corsa una vettura “fresca ed emozionante” (la nuova Opel Corsa con Snapdragon Cockpit, anche Hybrid 48 V), una soluzione intelligente e a zero ... auto.everyeye

Opel Corsa Electric, ecco la versione speciale Yes, look sportivo GS con rata da 109 euro: Opel presenta la Corsa Electric in versione Yes, riprendendo lo slogan della campagna pubblicitaria. Look sportivo dentro e fuori ... auto.hwupgrade

Opel Grandland 1.5 diesel Ecotec aut. Business Elegance nuova a Ferrara: Offerta comprensiva di: • Extra sconto in caso di adesione a finanziamento • Passaggio di proprietà escluso Gruppo Automaster è concessionaria ufficiale: Toyota, per le provincie di Ferrara e Rovigo ... automoto