La Norvegia ha dato l'ok a smaltire i rifiuti minerari nei fiordi

(Di venerdì 23 febbraio 2024) (Adnkronos) - Persino la, a lungo baluardo della sostenibilità ambientale, mostra il fianco a ciò che sostenibile non è. Dopo una controversia legale durata 15 anni, infatti, il tribunale ha autorizzato la società Nordic Mining a170 milioni di tonnellate dinel fiordo di Førde, nel sud-ovest norvegese. Questa decisione ha suscitato molte critiche e preoccupazioni per l'impatto che potrebbe avere sulla biodiversità e sulla qualità dell'acqua del fiordo. Da baluardo a triste esempioche laè anche il primo Paese al mondo ad autorizzare l'estrazione dei minerali dai fondali marini, una pratica considerata altamente dannosa per l'ambiente. Sull'altro piatto della bilancia proprio la transizione energetica,che ...