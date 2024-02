La morte di Navalny La madre vede il corpo | Sono stata ricattata | Mosca nega il funerale

Il corpo di Alexei Navalny mostrato alla madre: “Il referto parla di morte per cause naturali”

(Di venerdì 23 febbraio 2024) Per i medici russi, Alexeiè morto dinaturale. Lo ha detto ieri in un video ladel dissidente, scomparso una settimana fa in una colonia di massima sicurezza oltre il Circolo polare artico. Lyudmila Navalnaya è riuscita are ildel figlio per la prima volta dopo il suo decesso e molte insistenze. Ma non le è stato possibile ritirare la salma. In un video postato sui social, ha addirittura affermato che le autorità starebbero pensando a unsegreto. "Ho firmato il certificato di– ha detto su X –. Avrebbero per legge dovuto restituirmi subito il, ma non lo hanno fatto. Invece mi ricattano, vogliono definire le condizioni del come, dove e quanto seppellire mio figlio. Vogliono che la sepoltura avvenga ...