La missione Odysseus compie storico sbarco sulla Luna

(Di venerdì 23 febbraio 2024) Laha compiuto uno. Il lander Nova-C, costruito dalla compagnia texana Intuitive Machines e privo di equipaggio, era stato lanciato il 15 febbraio. Si tratta del primo alggio di un veicolo spaziale statunitense dall'ultimaApollo della Nasa nel dicembre 1972 e il primo da parte di un'entità non governativa. "Siamo in superficie e stiamo trasmettendo", ha appena annunciato il Ceo di Intuitive Machines, Steve Altemus, durante il webcast. "Benvenuti"."Che trionfo", ha dichiarato Bill Nelson, amministratore capo della Nasa, in un messaggio. "ha conquistato la. Questa impresa è un gigantesco passo avanti per ...