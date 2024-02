La milonga del futbol | tributo agli Oasis | Stef Burns e jazz | cosa fare stasera a Bergamo e provincia

Buffa porta a Brescia "La milonga del Fútbol"

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di venerdì 23 febbraio 2024) “Ladel” al Teatro Donizetti, ilal Keller Factory a Curno,al Druso di Ranica, ilAl Vecchio Tere a Nese e altro ancora. Sono diverse le iniziative organizzate in Bergamasca nella serata di venerdì 23 febbraio. Ecco gli appuntamenti.Sino al 25 febbraio allo spazio Cento4, a, sarà allestita la mostra “R-I-S-O-N-A-N-Z-E. Tre artisti in contemporanea”. In esposizione opere di Dario Dabbeni, Sara Montani e Federico Casu. Gli orari di apertura sono: da martedì a venerdì dalle 17 alle 19.30; sabato e domenica dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 19.30.alle 20.30 al Teatro Donizetti, a, si ...