La mia Valentina simbolo femminile di forza e fragilità

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 23 febbraio 2024) Abbiamo imparato a conoscere la detectiveRedondo, nata dalla penna della scrittrice spagnola María Oruña, nel 2015, con ’El puerto escondido’ (’Il porto segreto’), primo capitolo di una serie (per ora solo letteraria) che è già arrivata al sesto capitolo e che ha fruttato all’autrice, maestra del thriller e del poliziesco, un grande successo. Per la cronaca, in Italia è stato dato da poco alle stampe da Ponte alle Grazie ’Un lugar donde ir’ (’Un posto dove andare’, 547 pag., 19,80 euro), il secondo tassello della storia. E come spesso accade immergendosi nelle avventure di questo personaggio, che tra l’altro è caratterizzato da un curioso difetto fisico (i suoi occhi sono di colore diverso a causa di un trauma infantile), la storia, ma con la s maiuscola, è il filo rosso che le lega tutte. Ed è protagonista anche di ’Un posto dove andare’, ambientato – e ...