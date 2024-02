La Meloni sbeffeggia il fagiolo irpino, la replica del sindaco

(Di venerdì 23 febbraio 2024) Tempo di lettura: 3 minuti“Gentile Presidente, nello scegliere la Festa delQuarantino come esempio di cattivo uso dei Fondi di Coesione ha commesso un errore, probabilmente perché informata non adeguatamente dai suoi consiglieri. Le suonerà strano, ma è stato anche grazie alla valorizzazione di questo nostro prodotto di eccellenza se la nostra Comunità ha avuto la possibilità di crescere anche in termini di sviluppo e di occupazione e di diventare, in termini di presenze turistiche, una delle realtà più gettonate delle aree interne della Campania.” E’ quanto scrive ildi Volturara Irpinia, Marino Sarno, in una lettera indirizzata al Presidente del Consiglio dei Ministri, Giorgia. “In 10 anni – spiega Sarno – ilquarantino, da prodotto della nostra terra del tutto sconosciuto, è ...