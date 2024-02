La Mantide della Brianza torna in tribunale | è accusata di truffa e ricettazione

Tiziana Morandi, la 'mantide della Brianza' ancora nei guai: accusata di calunnia e ricettazione

(Di venerdì 23 febbraio 2024)a processo Tiziana Morandi, già condannata a 16 anni e 5 mesi per aver narcotizzato e derubato uomini adescati in chat. Finse di raccogliere soldi per i bambini malati e di dover sostenere spese legali per riscuotere un'eredità: in garanzia offrì due Rolex falsi.

Ancora guai per la "Mantide" di Roncello: è accusata di calunnia e ricettazione: Nuove accuse per la "Mantide" Deve rispondere, invece, dei reati di calunnia e ricettazione davanti alla giudice monzese Valeria Tiengo, a seguito della denuncia presentata da un negoziante ... primamonza