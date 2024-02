La maledizione d’inverno Anno nuovo e stesso inizio Il solito andamento lento Ma ora i punti sono 7 in più

Seconda parte dell''inverno ancora mite: stagione forfait

(Di venerdì 23 febbraio 2024) Per la terza volta in tre anni, di conseguenza una “prova” più che una serie di coincidenze, la Fiorentina di Italiano ha accusato un calo in campionato nei primi 2 mesi dell’solare. Nel gennaio e febbraio 2022 la squadra viola, dopo aver chiuso il 2021 con una media di 2,20nelle ultime 5 gare, conseguì una media di soli 1,38nelle prime 8 partite delsolare. L’del 2023 fu ancora più negativo in virtù dei soli 6ottenuti nei primi 8 incontri, in cui la Fiorentina raggranellò una sola, e stentata, vittoria sul Sassuolo grazie ad un rigore realizzato da Nico Gonzalez nei minuti di recupero finali. Il bilancio di quelle prime 8 partite disputate fra il gennaio e il febbraio 2023 fu di un successo, tre pareggi e quattro ...