La madre di Fedez sulla rottura con Chiara Ferragni | “Speriamo vada tutto bene”

Crisi Ferragnez, parla la madre e manager di Fedez: «Ci auguriamo che tutto vada bene»

(Di venerdì 23 febbraio 2024) Annamaria Berrinzaghi, detta Tatiana,e manager di, preferisce non commentare le vocifine del matrimonio tra il figlio e. Contattata telefonicamente dall’agenzia di stampa Adnkronos, la donna si limita a dire: “Tutti quanti ci auguriamo che”. “In questo momento – risponde Berrinzaghi – non mi sento di dire nulla, anche perché non sono la diretta interessata, dunque penso che non sia neanche corretto che vengano fuori cose che io non voglio assolutamente esporre. Mi dispiace ma non saprei cosa dirle”. “In questo momento – conclude ladi– riteniamo non sia opportuno dire nulla. Tutti quanti ci auguriamo che...

