'La libera maniera”, l'arte astratta e informale in mostra a Casa Bruschi

(Di venerdì 23 febbraio 2024) Arezzo, 23 febbraio 2024 – AllaMuseo dell’Antiquariato di Arezzo, parte del patrimonio di Intesa Sanpaolo, sono in corso gli allestimenti per la“La. Artenelle collezioni Intesa Sanpaolo”, che aprirà al pubblico dal 2 marzo al 9 giugno 2024. L’esposizione, organizzata e promossa da Intesa Sanpaolo, Fondazione Ivane Fondazione CR Jesi, in sinergia con Gallerie d’Italia e curata da Marco Bazzini, attinge alle prestigiose collezioni di Intesa Sanpaolo con un nucleo di 34 opere che ripercorrono il periodo tra la fine della Seconda guerra mondiale e l'inizio dei favolosi anni Sessanta in Italia, con importanti artisti come Afro Basaldella, Alberto Burri, Lucio Fontana, Carla Accardi, Emilio Vedova, Gillo Dorfles, ...