La lezione di Big Mama all’Onu | «Credere nei propri sogni a prescindere da chi si è e da dove si viene» – Il video

BigMama parla all’ONU, lezione agli studenti: “Così il rap mi ha salvato la vita”

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di venerdì 23 febbraio 2024) Big, fresca di Sanremo, ha parlato oggi al Palazzo di Vetro dell’Onu a New York, davanti a duemila ragazzi tra i 16 e i 17 anni, di bullismo e body shaming. «Ci tengo tantissimo a spiegare un po’ la mia storia per far capire quanto sia importanteneida chi si è e dasi-ha detto l’artista ai microfoni del Tg3-. La cosa che mi colpisce di più in assoluto sono i messaggi di persone che mi dicono: da quando ti ho vista in tv mi sono sentita meglio. Questo perché la rappresentazione è davvero molto importante». «Poter parlare della mia sofferenza come un qualcosa di superato e ormai passato mi rende finalmente tranquilla», ha concluso la cantante. Bigè intervenuta nell'aula dell'assemblea ...