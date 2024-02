La guida della Regione Emilia Romagna: rebus Bonaccini, ma è già scattato il toto-successore

(Di venerdì 23 febbraio 2024) Bologna, 23 febbraio 2024 – La resa dei conti è solo rimandata. Il futuro, invece, è già qui, anche se per lo più imperscrutabile e ancora confuso. Sono ore concitate in casa Pd, dopo il voto in Senato che ha seppellito le speranze del numero uno di viale Aldo Moro, Stefano, di ricandidarsi alladell’. Un voto che ha lacerato un Pd mai così diviso (per una volta non è un modo di dire) e aperto scenari inediti, ma non certo inaspettati. A partire dai nomi che potrebbero prendere il posto del presidente in carica come candidato del centrosinistra alle Regionali. Stefano, 57 anni, è governatore dell’dal 2014 Ma andiamo con ordine. Il tema intorno a cui ruota tutto resta sempre quello: cosa farà ...