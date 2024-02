La guerra di logoramento di Putin | a due anni dall’invasione l’Ucraina ancora resiste

Kateryna Mishchenko: "L'Ucraina rischia, Putin vince con la guerra di logoramento. Aspettando Trump" (di A. Mauro)

(Di venerdì 23 febbraio 2024) Il 24 febbraio 2022, il mondo si è svegliato con la notizia dell'invasione su larga scala dell'Ucraina da parte della Russia. Un evento che ha sconvolto l'ordine geopolitico internazionale e le cui conseguenze si fanno sentireoggi, a duedi distanza. L'invasione russa, inizialmente concepita come un'operazione lampo volta a "denazificare" e demilitarizzare l'Ucraina, si è presto trasformata in unadi. L'esercito russo, nonostante la sua superiorità numerica, ha incontrato unanza ucraina inaspettata e tenace, sostenuta da un Occidente compatto e determinato a difendere la sovranità ucraina.Dopo un'avanzata iniziale che ha portato alla conquista di alcune città strategiche, l'esercito russo si è concentrato sul fronte orientale, dove si sono svolti i combattimenti ...

Lo spettro che torna ad aleggiare sulle macerie di Gaza , per Israele, è quello di una lunga , sanguinosa, guerra di logoramento Il pantano insanguinato Di ...

Ucraina, ambasciatore Zazo: "G7 con Kiev per invertire narrativa su disinteresse": Negoziati Proposta Kiev c'è, ma la convinzione degli ucraini è che l'interesse di Putin sia per una guerra di logoramento" La riunione in videoconferenza dei leader del G7 presieduta dalla presidente ... adnkronos

Ucraina due anni dopo: la guerra senza fine: Oltre 700 giorni di conflitto, almeno quattro milioni di sfollati, otto milioni di profughi, più di diecimila civili e 200 mila soldati morti. Due anni di conflitto passo dopo passo ... agi