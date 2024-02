La grande mostra sui Preraffaelliti è "una sfida vinta"

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 23 febbraio 2024) Forlì, 23 febbraio 2024 - Sarà visitabile a partire da domani la nuovaforlivese, Rinascimento moderno, visitabile fino al 30 giugno e allestita al San Domenico. “Da 19 anni diamo vita non solo alle grandi mostre, ma a un progetto culturale che ha trasformato Forlì in una città di cultura - ha commentato alla presentazione ufficiale il presidente della Fondazione Cassa dei Risparmi Maurizio Gardini -. Questa volta abbiamo fatto qualcosa in più: unadal respiro internazionale”. Gadini ha dedicato un momento anche ad Antonio Paolucci, storico promotore delle mostre forlivesi recentemente scomparso: “E’ un maestro che ci ha sempre spronato nella costruzione di una visione complessa. Questagli piacerebbe molto”. Gennaro Sangiuliano e il museo dell’Italianità: ...