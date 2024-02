La Germania legalizza la cannabis | via libera del Bundestag alla liberalizzazione della marijuana | ma con limitazioni

Germania, dal Bundestag ok alla legalizzazione parziale della cannabis

(Di venerdì 23 febbraio 2024) Laha detto sìlizzazioneper tagliare le gambe allo spaccio. Il parlamento tedesco ha approvato una legge che depenalizza il consumocanapa per “uso ricreativo”. Pur con diverse restrizioni, dall’1 aprile la più grande economia europea diventerà quindi il terzo Paese del continente, dopo Lussemburgo e Malta, e tra i pochi al mondo, are in partee hashish. Lalizzazione in“Una giornata storica”, l’hanno definita i promotorilegge che ha provocato per mesi un acceso dibattito fuori e dentro il. La riformapolitica di contenimento e regolamentazione delle droghe era stata ...

Berlino, 23 febbraio 2024 – Dal 1° aprile sarà legale per gli adulti in Germania coltivare, possedere e consumare cannabis, sebbene con alcune restrizioni. È ... (quotidiano)

Dopo il via libera in Germania alla proposta di legge per la legalizzazione, l'associazione Meglio Legale , ha proietta to sulla facciata della Camera dei ... (fanpage)

Meglio Legale proietta una foglia di cannabis sulla facciata di Montecitorio: “Germania ha legalizzato”: Dopo il via libera in Germania alla proposta di legge per la legalizzazione, l'associazione Meglio Legale, ha proiettato sulla facciata della Camera dei ... fanpage

Germania, la cannabis diventa legale: arriva l'approvazione del Bundestag. Ma ci sono delle limitazioni: Dal 1 aprile, in Germania sarà consentito acquistare cannabis, in quantità limitate, attraverso associazioni no profit. È quanto emerge dalla ... ilgazzettino

Germania: la cannabis ora è legale: La Germania legalizza in alcuni aspetti la cannabis. Ora ci sarà più libertà di coltivazione ed uso, anche con i club della cannabis ... alground