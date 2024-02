La Germania legalizza la cannabis Ma l’opposizione insorge | “Se vinciamo si torna indietro”

Germania, dal Bundestag ok alla legalizzazione parziale della cannabis

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 23 febbraio 2024) Berlino, 23 febbraio 2024 – Dal 1° aprile sarà legale per gli adulti incoltivare, possedere e consumare, sebbene con alcune restrizioni. È questo quanto stabilito con voto odierno dal Bundestag, la camera bassa del parlamento tedesco, su spinta della coalizione di centrosinistra che sostiene il governo di Olaf Scholz che ha presentato il disegno di legge nel luglio 2023. Il 22 marzo la palla passerà al Bundesrat – la camera alta – per l’approvazione definitiva: una mera formalità visto il successo ottenuto nella ‘prova’ di oggi. Gli adulti potranno coltivare fino a tre piante di marijuana per uso esclusivamente personale, mentre la vendita sarà prerogativa di club e punti vendita specifici. Si potrà detenere fino a un massimo di 25 grammi di; il limite sale a 50 grammi nelle abitazioni private. Una ...