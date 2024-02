La Germania legalizza coltivazione e consumo di marijuana

Ultima ora. La Germania legalizza la cannabis: consentito il possesso di 50 grammi per uso personale

(Di venerdì 23 febbraio 2024) Laentra nel gruppo dei Paesi in cui sarà legale fumare. Il Bundestag tedesco ha approvato la riforma con un'amplissima maggioranza: 407 parlamentari hanno votato a favore, 226 hanno respinto il testo e quattro deputati si sono astenuti. A partire dal primo aprile il possesso e...

