"La gente non è pronta": la strana storia del mago dietro alla voce fake di Biden

(Di venerdì 23 febbraio 2024) C'è unle chiamate automatiche nelle quali un fintoinvitava gli elettori del New Hampshire a non votare alle primarie. Il committente sarebbe invece un uomo impegnato nella campagna dello sfidante dem del vecchio Joe, Dean Phillips, il quale si dichiara estraneo ai fatti

"La gente non è pronta": la strana storia del mago dietro alla voce fake di Biden: “È spaventoso quanto sia facile farlo. La gente non è pronta per questo”. Così si è espresso Carpenter mostrando ai reporter come ha creato il file audio del falso Biden sostenendo di aver completato ... ilgiornale

