La formazione. Ipotesi sostituto Torregrossa. In pole Nicholas Bonfanti

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 23 febbraio 2024) Sfortuna chiama sfortuna: un detto che dalle parti dei campi di allenamento di San Piero a Grado conoscono molto bene. Che la stagione in corso sia nata sotto una cattiva stella, dal punto di vista sanitario, ce n’eravamo accorti già dalla prima giornata di campionato, quando Matteo Tramoni uscì dal campo con il crociato del ginocchio lesionato. Neanche il tempo di godersi la prima, roboante vittoria in casa della Sampdoria, che già l’ambiente nerazzurro doveva fare i conti con un infortunio articolare frutto della malasorte. La scia sfortunata, indipendente da eccessivi carichi di lavoro, è proseguita con gli stop – più o meno gravi – occorsi a Marco D’Alessandro, Antonio Caracciolo, Pietro Beruatto, Idrissa Tourè e Alessandro Arena. L’ultimo calciatore in ordine di tempo che è andato ad aggiungersi a questa schiera di infortunati è Ernesto, vittima di ...