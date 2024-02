La fine dell’anima

La ricetta Sicani Villages per un fine settimana alla scoperta dell'anima di un territorio

(Di venerdì 23 febbraio 2024) Sento le notizie da Gaza e mi dico che in vita mia non mi sono mai imbattuto in una tragedia di queste dimensioni con il massacro di un popolo inerme. Ciò che mi addolora molto è la complicità dell’Occidente, così servile agli ordini dello Zio Sam. Ho quasi 70 anni e quest’impotenza di non poter far nulla mi dispera. Ai miei tempi noi giovani andavamo sulle barricate. Oggi non si muove niente. Genere umano piatto! Peppino Baraldivia Facebook Gentile lettore, siamo entrambi di un’altra generazione e abbiamo gli stessi sentimenti. Sì, eravamo diversi. Andavamo in piazza a migliaia per il Vietnam, cantavamo le canzoni di protesta: C’era un ragazzo che come me amava i Beatles e i Rolling Stones di Morandi, o La guerra di Piero di De André e tante altre: di Guccini, Rino Gaetano, Battiato, Finardi, Gaber, Pietrangeli. Dall’America veniva On the eve of destruction di Barry McGuire e poi le ...