La donna accusata di aver ucciso la zia facendole mangiare cibi solidi si era fatta nominare unica erede

E' stata condannata a 13 anni e 8 mesi con rito abbreviato dal gup di Palermo, Lorena Lanceri, con l'accusa di concorso esterno in associazione mafiosa. Era ...

Nella notte del 17 gennaio 2024, nel comune di Carapelle, in provincia di Foggia , una donna ha attirato l'attenzione delle autorità locali simulando un ... (ilgiornaleditalia)

Castiglione del Lago, operaio schiacciato dall’escavatore: imprenditrice verso il processo: Secondo l’accusa la donna, titolare dell’impresa individuale, proprietaria del terreno agricolo in cui è avvenuto l’incidente, oltre che proprietaria e utilizzatrice del trattore agricolo e del ... ilmessaggero

La Mantide della Brianza torna in tribunale: è accusata di truffa e ricettazione: Torna a processo Tiziana Morandi, già condannata a 16 anni e 5 mesi di reclusione per aver narcotizzato e derubato uomini adescati in chat ... fanpage

Brescia, cercò di soffocare la moglie nel sonno: assolto perché sonnambulo: Protagonista dell'insolita vicenda un 58enne della Valcamonica, arrestato il 4 gennaio del 2021. "Aveva il cervello spento", ha spiegato in aula il perito del Giudice delle indagini preliminari, "non ... tg24.sky