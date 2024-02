La discarica di Pontedera si amplia e vende biogas. Un business enorme, con pesanti effetti collaterali

(Di venerdì 23 febbraio 2024) Come avevo anticipato nel mio post di ottobre scorso, Ecofor Service, la partecipata di cui i Comuni die Càscina in provincia di Pisa sono soci per un terzo, immetterà l’energia deiin eccesso nel mercato libero,ndola direttamente agli amministrati. Isono ricavati dal trattamento rifiuti nelladi Gello, frazione di. Ecofor gestisce la raccolta della monnezza nelle province di Pisa, Livorno, Lucca e Massa Carrara. Lo scorso anno il Comune diha incassato un dividendo di 1,2 milioni. Quello di Peccioli è socio di maggioranza della Belvedere Spa che con ladi Legoli nel 2022 ha fatturato 54 milioni. Un, con conseguenze ...

