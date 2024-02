La differenza fra autocrazia e democrazia spiegata a Salvini

PER DIFENDERE DEMOCRAZIA E LIBERTÀ È NECESSARIO ESSERE DEMOCRATICI

(Di venerdì 23 febbraio 2024) “Pecore Elettriche”, si chiama così in omaggio a Philip Dick. Tutti i giorni, dal lunedì al venerdì si occupa di politica, cultura, libri, videogiochi, serie tv e molto altro.

Due giorni a Roma-Inter, prossimo impegno di Serie A sabato alle 18. Mangiante , in collegamento da Trigoria per Sky Sport 24, mette a confronto il rendimento ... (inter-news)

Si aggrava ancora la posizione della figlia 17enne di Giovanni Barreca, accusato insieme a due conoscenti della Strage della sua famiglia per un presunto ... (thesocialpost)

Roma, Di Livio promuove De Rossi: “Ecco la differenza con Mourinho”: Daniele De Rossi (LaPresse) – calciomercato.it Intervenuto ai microfoni di Tvplay nel corso della trasmissione “Gol di Tacco”, l’ex centrocampista – tra le altre – di ... veramente voglia di giocare, ... calciomercato

Delio Rossi: «Vi spiego le differenze che ci sono tra la Lazio e la Fiorentina»: Intervenuto ai microfoni di Radio Bruno, ha parlato Delio Rossi che a pochi giorni dalla sfida di campionato tra Lazio e Fiorentina si esprime cosi sulle due squadre PAROLE – La Lazio ha una squadra ... lazionews24

Superbonus, in arrivo il decreto per la domanda di rimborso spese 2024: ecco come funziona: Si tratta delle agevolazioni che agiscono sulla differenza tra la percentuale di bonus applicata fino al 31 dicembre 2023 (ovvero del 110% o del 90%, a seconda dei casi) e la percentuale applicata ... tag24